Спасение экстремала от быка попало на видео в Мексике

Любитель острых ощущений, оказавшийся в поле наедине с двумя парнокопытными местными обитателями, попытался убежать от огромного быка, который быстро настиг двуногого наглеца, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Благодаря автовладельцу, подъехавшему на своём транспортном средстве, расправы рогатого агрессора над человеком не случилось и мужчина, на глазах у ликующей толпы успел забраться на крышу автомобиля.

Но главному герою драматического инцидента снова не повезло и он свалился с автомобиля на землю. Впрочем копытный участник забега проигнорировал появление человека у себя перед носом и не стал обострять возникшую ситуацию, испугавшись транспортных средств.