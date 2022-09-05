Британские бармены и пивовары опасаются краха в индустрии

В Великобритании в ближайшие месяцы из-за подорожания энергоносителей на 300% возникает угроза работе пивоваренных компаний и пабов, сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Руководители шести крупнейших компаний этой индустрии - Greene King, JW Lees, Carlsberg Marston's, Admiral Taverns, Drake & Morgan и St Austell Brewery подписали открытое письмо к правительству, в котором просят срочно помочь отрасли и чтобы предотвратить разорение компаний.

Растут не только цены на энергоносители, но и оптовые расценки у поставщиков еды и напитков пабам, и, хотя государство помогает домохозяйствам выдержать повышение цен, пабы вынуждены справляться с ситуацией сами, отметил гендиректор сети пабов и пивоварен Greene King Ник Маккензи.

Он прогнозирует, что осенью ситуация ухудшится, и без помощи от государства пабы не смогут платить по счетам, будут вынуждены закрываться и люди будут терять работу, таким образом все усилия по сохранению отрасли в пандемию окажутся напрасны.

Исполнительный директор сети пабов Admiral Taverns Крис Джоуси заявил, что пабы уже платят больше за энергоносители, чем за аренду помещений. Менеджер одного из заведений сети написал ему, что увольняется после 20 лет работы, потому что счет за электроэнергию вырос на 450%, и он не может "переложить его на клиентов", повысив цены.

Некоторые владельцы пабов также заявили, что им трудно найти поставщиков, согласных обеспечить их заведения электричеством после того, как сроки действия нынешних контактов истекут.

В британском правительстве в свою очередь заявили, что "не могут контролировать глобальные факторы, влияющие на рост цен на энергоресурсы и другие расходы бизнеса", но пообещали "продолжать поддерживать индустрию гостеприимства".