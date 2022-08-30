В США украли 500 гаджетов Apple

Четверо грабителей в Техасе унесли из Apple Store около 500 гаджетов Apple, сообщает новостной канал ABC13, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 29 августа в 8 часов утра в фирменный магазина Apple, расположенный в торговом центре Woodlands были направлены полицейские. Ими было установлено, что четверо неизвестных в масках проникли в магазин и ограбили его, забрав более 200 штук Apple Watch, 50 пар наушников AirPods и более 220 iPhone. Сумма нанесенного ущерба не раскрывается.

Компания Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

В середине июля около 10 вооруженных бандитов ограбили Apple Store и посетителей магазина в Лондоне на "тысячи фунтов". Однако в случае с магазином в Техасе масштабы ограбления могут быть более серьезными.