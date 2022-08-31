Армия Тайланда снизила требования к росту новобранцев

Минобороны Тайланда снизило требования к росту новобранцев с 159 до 146 см, "чтобы дать возможность невысоким людям тоже служить стране", сообщает Bangkok Post со ссылкой на спикера военного совета Сиричан Нгатхонг, передает Day.Az.

По ее словам, в стране с 2021 года ведется "онлайн-набор" призывников в армию Тайланда.

"С момента введения этого формата большое количество молодых людей подали заявки на вступление в Командование королевских ВС Тайланда, Королевские ВВС и Королевскую армию Тайланда. В 2023 году ВС Тайланда примут 28 642 призывника по онлайн-заявкам, что больше, чем в этом году", - сказала Нгатхонг.