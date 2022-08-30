Власти Новой Зеландии расследуют случай смерти пациента после прививки от коронавируса

Власти Новой Зеландии начали во вторник расследование случая смерти, вызванного, предположительно, вакциной против коронавируса производства компании Pfizer. Об этом сообщает радиостанция RNZ, Власти Новой Зеландии начали во вторник расследование случая смерти, вызванного, предположительно, вакциной против коронавируса производства компании Pfizer. Об этом сообщает радиостанция RNZ.

По ее данным, расследование смерти, предположительно вызванной вакциной против COVID-19, проводит суд города Данидин (расположен на Южном острове страны, в 360 км к юго-западу от Крайстчерча). Согласно материалам дела, 26-летний Рори Нэрн умер в ноябре 2021 года через 10 дней после получения первой дозы вакцины против коронавируса компании Pfizer из-за миокардита - редкого побочного эффекта.

Как ожидается, слушания продлятся не менее шести дней. В их ходе суд рассмотрит заключение патологоанатомов, изучавших причины смерти Нэрна, и данные специалистов министерства здравоохранения страны, также изучавших обстоятельства инцидента.

Ранее новозеландский Минздрав опубликовал отчет, в котором признал, что, "вероятно, именно вакцина против COVID-19 стала причиной смерти мужчины". "Некоторые вакцины против коронавируса, в том числе вакцина Pfizer, повышают риск развития миокардита, [но] следует учитывать, что COVID-19 увеличивает риск развития миокардита значительно больше, чем вакцинация", - указали в ведомстве.

В Новой Зеландии для вакцинации от коронавируса используется только один препарат - вакцина совместного производства американской компании Pfizer и ее германского партнера. Две прививки сделали более 4 млн человек, что составляет порядка 80% населения страны.