Засуха в Англии установила 90-летний рекорд

На юге-западе Англии объявлена засуха на фоне зафиксированных там самых засушливых условий за последние 90 лет. Об этом говорится в заявлении британского агентства по охране окружающей среды, которое было опубликовано на сайте правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Агентство по охране окружающей среды сегодня согласилось с тем, что весь юго-запад Англии сейчас находится в состоянии засухи после одних из самых засушливых условий почти за 90 лет", - сказано в сообщении.