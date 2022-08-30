https://news.day.az/world/1491319.html Засуха в Англии установила 90-летний рекорд
Засуха в Англии установила 90-летний рекорд
На юге-западе Англии объявлена засуха на фоне зафиксированных там самых засушливых условий за последние 90 лет. Об этом говорится в заявлении британского агентства по охране окружающей среды, которое было опубликовано на сайте правительства Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Агентство по охране окружающей среды сегодня согласилось с тем, что весь юго-запад Англии сейчас находится в состоянии засухи после одних из самых засушливых условий почти за 90 лет", - сказано в сообщении.
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