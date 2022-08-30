Индия и Китай попросили больше нефти у Ирака

Индия и Китай попросили увеличения поставок у иракской нефтяной госкомпании SOMO. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ее гендиректора Алаа Аль-Ясири, передает Day.Az.

Получать больше нефти от Ирака, второго по величине производителя ОПЕК, захотели и другие азиатские страны, уточнил глава SOMO. Азия является крупнейшим рынком сбыта для производителей нефти на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg. По мнению журналистов, Ираку было бы выгодно удовлетворить дополнительный спрос на нефть в Азии, так как недавно на этом рынке страну потеснила Россия, начавшая продавать нефть с большой скидкой.

Багдад работает над увеличением экспорта нефти и поиском новых покупателей. В августе SOMO намерена увеличить поставки нефти за рубеж из своего главного южного порта Басра до 3,35 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 3,2 миллиона баррелей в сутки в июле.

Аль-Ясири также заявил о готовности Ирака увеличить экспорт нефти в Европу, если покупатели в регионе выразят такое желание. Страна уже рассматривает возможность увеличения доли Европы в иракском экспорте нефти с 20 до 40 процентов. В скором времени делегация SOMO планирует отправиться в Германию для переговоров.