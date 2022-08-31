Британия задействует албанских полицейских для борьбы с нелегальными мигрантами

Великобритания задействует сотрудников правопорядка из Албании для борьбы с нелегальными мигрантами в проливе Ла-Манш. Об этом сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, несколько полицейских из Албании будут размещены в английском портовом городе Дувр, где они будут брать у албанских мигрантов отпечатки пальцев и проверять республиканскую базу МВД на предмет наличия у них уголовного прошлого. В правительстве Великобритании надеются, что сотрудники береговой службы и миграционных органов королевства в свете сотрудничества с Албанией смогут скорее выявлять лиц, которые "не принесут пользу обществу", чтобы затем отправить их обратно в страну происхождения.

Британские власти пошли на соответствующие меры в свете резкого увеличения числа албанских мигрантов, которые незаконно пытаются попасть в Соединенное Королевство на надувных лодках через Ла-Манш. Согласно статистике МВД Великобритании, на албанцев приходятся в настоящее время до 60% таких мигрантов. При этом всего с начала года более 25 тыс. человек пересекли нелегально Ла-Манш и прибыли в Великобританию, что в два раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.

С предложением о размещении в королевстве нескольких сотрудников албанской полиции выступили власти в Тиране во время переговоров со своими коллегами из Национального агентства по борьбе с преступностью и МВД Великобритании в июле. Газета указала, что подобное соглашение действует между Албанией и Францией, где албанские правоохранительные органы помогают бороться с организованными преступными группировками.