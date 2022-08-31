Airbus и OneWeb купят американские двигатели вместо российских

Компании Airbus и OneWeb купят электрические ракетные двигатели у американского стартапа Astra, хотя ранее аналогичные силовые агрегаты они приобретали у российской компании "Факел", пишет SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что электрические ракетные двигатели предназначены для низкоорбитальной спутниковой платформы Arrow. Издание допускает, что Airbus и OneWeb могут использовать силовые агрегаты для спутников OneWeb.

SpaceNews напоминает, что Astra приобрела компанию Apollo Fusion, работавшую над электрическими ракетными двигателями, в 2021 году.