https://news.day.az/world/1491372.html Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса
Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса
Проведение досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака станет выходом из сложившегося в стране политического кризиса.
Об этом заявил во вторник иракский президент Бархам Салех, выступление которого транслировалось по национальному телевидению, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Проведение досрочных парламентских выборов в соответствии с национальными интересами является выходом из кризиса в стране", - указал президент. По его словам, то, что сейчас происходит в Ираке, - это "глубокий политический кризис, связанный с системой управления и ее бессилием изменить ситуацию".
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