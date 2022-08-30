Второе арендованное ООН судно с зерном вышло из украинского порта

Второе судно с зерном, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, покинуло украинский порт Южный и направляется в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Сегодня еще одно судно, зафрахтованное ВПП, вышло из черноморского порта с грузом пшеницы <...>. Это вторая морская перевозка, которая осуществляется ВПП с Украины с начала конфликта в феврале", - сказал он.