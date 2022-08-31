Прекращение поставок газа РФ затронет все страны ЕС

Полное прекращение поставок газа Россией сказалось бы на ситуации всех стран Евросоюза.

Об этом предупредила в интервью телеканалу TMС премьер-министр Франции Элизабет Борн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Существует риск, что Россия, которая уже значительно сократила поставки газа, полностью прекратит их, - утверждала Борн. - Это бы создало трудности для всех стран ЕС".

Вместе с тем глава правительства отметила, что у государств ЕС есть еще время, чтобы подготовиться к зиме. Она также повторила свой призыв ко всем французам экономить электроэнергию и поддерживать температуру в домах не выше 19 градусов.

Ранее парижское издание Challenges со ссылкой на представителя энергетическая корпорация Engie сообщило, что эта компания получила от "Газпрома" уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника.

По информации министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, в настоящий момент газохранилища страны заполнены более чем на 90%. Правительство ставит задачу обеспечить заполнение газохранилищ на 100% к 1 ноября.

В понедельник источник в Елисейском дворце сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон планирует созвать 2 сентября внеочередное заседание Совета обороны и национальной безопасности на фоне напряженной ситуации в сфере энергетики. Как ожидается, в совещании вместе с президентом и премьер-министром примут участие министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и другие руководители ключевых ведомств. Главной темой заседания в окружении президента назвали поставки газа и электричества предстоящей зимой.