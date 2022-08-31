США призвали Китай открыть каналы связи

Соединенные Штаты призывают Китай открыть каналы связи, замороженные ранее по инициативе Пекина, Вашингтон настроен на поддержание контактов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжим держать каналы коммуникации с Пекином открытыми <...>", - сказала она. "Мы продолжим призывать Пекин вновь открыть эти каналы", - добавила Жан-Пьер.

Комментируя ситуацию вокруг Тайваня, представитель Белого дома также заявила, что США намерены продолжать оказывать ему военную помощь. "Мы продолжим в полной мере выполнять свои обязательства <...> по поддержке самообороны Тайваня", - сказала она. "Мы продолжим в соответствии с нашей политикой "одного Китая" углублять наши связи с Тайванем, в том числе за счет развития экономических и торговых отношений", - добавила представитель Белого дома.

"Мы остаемся привержены нашей политике "одного Китая", <...> в соответствии с этой политикой мы продолжим осуществлять полеты, проходы кораблей и операции там, где это позволяет нам международное право", - заявила также она, комментируя сообщения о том, что Вооруженные силы Тайваня впервые открыли огонь боевыми патронами по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после того, как беспилотник вошел в закрытое воздушное пространство над архипелагом Цзиньмэнь. "Это включает в себя стандартные пролеты и проходы кораблей через Тайваньский пролив", - добавила Жан-Пьер.

Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшей резкую реакцию Пекина, начавшего в ответ масштабные военные учения вокруг Тайваня. 14-15 августа на Тайвань нанесла визит делегация американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки (демократ, от штата Массачусетс). Вслед за этим в Тайбэе побывали губернатор штата Индиана Эрик Холкомб (республиканец) и сенатор Марша Блэкберн (республиканка, от штата Теннесси). В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.