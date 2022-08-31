Байдену захотели объявить импичмент

Ряд представителей Республиканской партии США захотели объявить импичмент президенту Джо Байдену после того, как в ноябре в стране пройдут промежуточные выборы в Конгресс, сообщает газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, на сегодняшний день в Конгресс уже были внесены статьи с предложением об импичменте действующего главы государства. Они считают, что им удастся добиться лишения американского президента полномочий в том случае, если республиканцы по итогам выборов смогут установить контроль над палатой представителей.

По их мнению, Байден совершил множество различных тяжких преступлений в вопросах пограничного контроля, ситуации с COVID-19, а также выводом американских войск из Афганистана, подчеркивает газета. Отмечается, что в нижней палате Конгресса США зарегистрировано уже не менее восьми восемь резолюций с предложением об объявлении импичмента лидеру США.

Ранее член американского Конгресса Мэри Миллер заявила, что на Джо Байдене лежит ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, повлекший гибель 13 американских военных. Она назвала президентство Байдена крупнейшим провалом национальной безопасности в истории страны.