Пакистан поблагодарил Турцию

МИД Пакистана поблагодарил Турцию за "поезд добра", отправленный в трудный для страны период, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Пресс-секретарь МИД Пакистана Асым Ифтихар Ахмад в письме благодарности обратил внимание, что Пакистан и Турция поддерживали друг друга в трудные времена на протяжении всей истории.

"Мы искренне ценим этот щедрый жест, свидетельствующий о крепких связях между двумя странами", - отметил он.

Между тем, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что до настоящего времени Турция направила шесть самолетов с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения жителей страны.

"Мой брат Реджеп Тайип Эрдоган решительным образом возглавляет гуманитарную деятельность, направленную поддержку пострадавших от наводнения. Турция начала масштабную операцию по оказанию помощи. В настоящее время прибыло шесть самолетов, еще два самолета прибудут завтра. Поезд с гуманитарной помощью отбыл из Анкары в Пакистан", - написал глава правительства в Twitter.

Из Анкары в Пакистан во вторник отбыл железнодорожный состав "поезд добра" с гуманитарной помощью.

Гуманитарный груз был подготовлен неправительственными организациями Турции в координации с Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.