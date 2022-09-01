Китайская компания назначила робота-женщину своим генеральным директором

Китайская IT-компания NetDragon Websoft, занимающаяся разработкой мобильных приложений и онлайн-игр, назначила на пост генерального директора гуманоидного робота с искусственным интеллектом по имени Тан Ю. Таким образом, Тан Ю формально стала первым в мире роботом-женщиной, севшим в кресло босса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы верим, что ИИ - это будущее корпоративного управления. Назначение госпожи Тан Ю на пост гендиректора свидетельствует о нашем стремлении по-настоящему использовать ИИ для преобразования нашего бизнеса и, в конечном итоге, роста компании", - заявил председатель NetDragon Websoft Дэцзянь Лю.

О самом роботе, его технических характеристиках и внешности в СМИ крайне мало информации. Однако в китайской компании охотно поделились планами по использованию Тан Ю. Робот займется оптимизацией рабочих процессов, что должно привести NetDragon Websoft к повышению качества их продукции и скорости разработки. Кроме того, в китайской компании считают, что робот сможет давать беспристрастную и справедливую оценку эффективности всех сотрудников.