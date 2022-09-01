Опустынивание затронуло почти 77% территории Монголии

Согласно последним исследованиям, проведенным в Монголии, 76,9% общей площади в большей или меньшей степени затронуты опустыниванием и деградацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил монгольский информационный сайт Eguur.

В 1994 году в целях борьбы с опустыниванием и снижения его интенсивности страны приняли Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с этим явлением. К конвенции присоединились 195 стран. Монголия стала одной из первых 50 стран, ратифицировавших Конвенцию по борьбе с опустыниванием в 1996 году.