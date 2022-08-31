Армия США остановила полеты вертолетов Chinook

Полеты более 400 боевых вертолетов CH-47 Chinook армии США приостановлены из-за серии возгораний двигателей. Об этом сообщает The Wall Street Jourmal со ссылкой на "официальных лиц США", передает Day.Az.

По данным издания, пожары двигателей произошли "в последние дни" из-за утечек топлива, в результате инцидентов никто не пострадал.

Под подозрением находятся некачественные уплотнительные кольца, которые могли быть установлены на более чем 70 машинах этого типа во время планового обслуживания. Однако в целях предосторожности командование решило прекратить полеты всех "Чинуков" до окончательного выяснения причин.

"Приземление вертолетов Chinook, которые с 1960-х годов использовались на поле боя, может создать проблемы с логистикой для американских солдат, в зависимости от того, как долго продлится приказ", - отмечает издание.