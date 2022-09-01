В России появятся новые бренды компьютеров и ноутбуков

Российский розничный рынок в ближайшее время обогатиться игровыми персональными компьютерами и ноутбуками от китайской компании Machenike. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одном из ритейлеров, передает Day.Az.

Отмечается, что поставкой этой техники в Россию займутся крупные дистрибуты OCS, "Марвел-Дистрибуция" и "Треолан".

"В "Марвел-Дистрибуции" подтвердили, что планируют поставлять ноутбуки, игровые ПК, мониторы и периферию Machenike", - пишет газета.

Machenike считается достаточно перспективным брендом, в Китае он занимает порядка 20% рынка игровых устройств. Бренд принадлежит концерну Haier (занимается импортом в РФ бытовой техники и электроники).