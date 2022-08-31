Жилые дома затопило на Камчатке из-за разлива реки

Село Соболево на Камчатке оказалось затоплено после выхода из берегов реки Большая Воровская. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в населенном пункте, расположенном на западном побережье полуострова, из-за паводка затоплены жилые многоквартирные дома.

В пресс-службе правительства Камчатского края заявили, что произошел разлив реки. Подтоплены территории 44 частных домов, а также четыре многоквартирных дома.

В селе создали пункт временного размещения, но, по данным местных властей, в него пока никто не обратился. В населенный пункт вылетел вертолет с тепловыми пушками на борту для просушки помещений.