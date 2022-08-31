Европейским странам удалось заполнить газохранилища на 80% в преддверии зимы

Страны Европы смогли заполнить свои подземные газохранилища на 80% перед зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az.

По информации агентства, запасы газа в хранилищах Европы составляют порядка 86,1 млрд куб. м, или 80,17%, что на 0,6% больше, чем в среднем по состоянию на 29 августа за последние пять лет. К примеру, в 2021 году подземные газохранилища были заполнены на 77,28% по состоянию на 21 октября.

"Наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 99,54% соответственно). Также в числе лидеров по уровню запасов Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%). ПХГ Германии наполнены на 83,65%, Италии - на 81,93%, Испании - на 84,37%, Нидерландов - на 77,03%, Чехии - на 82,03%, Бельгии - на 88,47%, Словакии - на 79,38%", - говорится в публикации.

Уточняется, что газохранилища заполняются высокими темпами благодаря закупкам сжиженного природного газа на фоне сокращения поставок из России.