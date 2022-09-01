Мумбаи готовится к фестивалю Ганеши

В Мумбаи завершается подготовка к одному из крупнейших религиозных фестивалей в Индии - "Ганеша-чатуртхи". Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, к шествию в центре города собрали красочные статуи индуистского божества высотой до нескольких этажей.

Поклоняться им участники фестиваля будут 11 дней. Традиционно на "Ганеша-чатуртхи" приезжают десятки тысяч верующих, а этот фестиваль стал знаковым ещё и потому, что проходит после пика пандемии.