Безос и его девушка появились на премьере «Властелин колец: Кольца власти»

Джефф Безос и Лорен Санчес пришли на премьеру телесериала "Властелин колец: Кольца власти" в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для мероприятия 58-летний основатель Amazon выбрал элегантный черный костюм с белой рубашкой, а его возлюбленная, 52-летняя Лорен Санчес, надела красное платье с блестками в греческом стиле и дополнила образ серебряным браслетом на запястье и такого же цвета туфлями на каблуках.

Телесериал "Властелин колец: Кольца власти", который снимала компания Amazon Prime Video, стал самым дорогим в истории телевидения. Компания Безоса взяла на себя обязательства по производству пяти сезонов сериала, стоимость которых оценивается по меньшей мере в $1 млрд.

Впервые о романе бизнесмена и тележурналистки стало известно в январе 2019 года. Вскоре после этого Безос развелся со своей женой, с которой прожил более 25 лет и воспитал четверых детей, а Санчес рассталась со своим мужем.