В Канаде расследуют случай возможного заражения ребенка вирусом оспы обезьян

Минздрав канадского Монреаля в провинции Квебек расследует случай возможного заражения ребенка вирусом оспы обезьян, информирует агентство Canadian Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации прессы, речь идет о ребенке "четырех лет или младше". Других подробностей на данный момент нет.

В Канаде уже были выявлены случаи инфицирования оспой. Первые случаи обнаружились в середине мая в Монреале. Медики добавили, что угрозы массового заражения населения нет. Сейчас выявлено уже 1 228 случаев этой болезни, летальных исходов не было.

Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.