В США фура размазала по проезжей части тонны сливочного соуса

Грузовик, перевозивший банки со сливочным соусом, попал в аварию на трассе в Мемфисе. В результате ДТП все содержимое кузова длинномера оказалось на асфальте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сотрудникам экстренных служб пришлось перекрыть трассу в Мемфисе, чтобы устранить последствия необычного ДТП, которое произошло во вторник в 16:43 (в среду в 01:43 по Баку). Об этом сообщает ресурс wkrn.com.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Очевидцы сняли на месте аварии разрушенный прицеп тягача и соус, разлитый по дороге на протяжении десятков метров. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.