https://news.day.az/world/1491475.html В США фура размазала по проезжей части тонны сливочного соуса - ВИДЕО
В США фура размазала по проезжей части тонны сливочного соуса - ВИДЕО
Грузовик, перевозивший банки со сливочным соусом, попал в аварию на трассе в Мемфисе. В результате ДТП все содержимое кузова длинномера оказалось на асфальте.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сотрудникам экстренных служб пришлось перекрыть трассу в Мемфисе, чтобы устранить последствия необычного ДТП, которое произошло во вторник в 16:43 (в среду в 01:43 по Баку). Об этом сообщает ресурс wkrn.com.
Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Очевидцы сняли на месте аварии разрушенный прицеп тягача и соус, разлитый по дороге на протяжении десятков метров. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре