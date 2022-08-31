"Деревню отстоим": как идет борьба с пожарами под Рязанью

Борьба с рязанскими пожарами, терзавшими регион и соседние области дымом сегодня перешла в решающую стадию. Спасателям удалось отстоять населенный пункт и взять огонь под контроль. Пожарные сменили тактику и теперь готовятся подавить пламя. Корреспондент РЕН-ТВ Станислав Григорьев на месте следит за непростой и опасной работой, передает Day.Az.

Небольшая деревня Култуки в Рязанской области. Пожарные и добровольцы заняли здесь круговую оборону. Спецмашины почти у каждого дома. Весь вчерашний день вокруг Култуков горел лес. А теперь пылают сухие луга, но этот пожар - особенный.

"Мы останавливаем огонь. Приходит встречный пал, выстраиваемся в ряд, чтобы огонь не перелетел на другую сторону. До утра мы будем караулить, притушивать, чтобы не загорелся дальше!" - сообщил пожарный-доброволец Олег Тарасов.

Вот так выглядит встречный пал - это когда пожар тушат другим пожаром, но весьма ограниченным и контролируемым. Оттуда, из леса, идет огонь, и здесь подожгли траву, чтобы остановить его.

Всю округу заволокло дымом. Люди используют респираторы, чтобы дышать. Подогнали бульдозеры, чтобы засыпать пламя, если оно пойдет не туда, куда запланировано. Бригады коммунальных рабочих из Москвы выстраиваются в ряд вокруг огромного кострища.

Если это поле будет полностью выжжено, через него огонь уже не перескочит, рассуждают жители деревни. В этот час они пьют чай у себя дома и ничего не боятся.

"Ребята работают, мы спокойны. Ребята работают, сказали: "Если чего, мы вашу деревню отстоим по-любому". И мы наготове, приготовили шланги, будем помогать, чем можем", - поделилась жительница деревни Култуки Мария Дуплова.

Настрой в шеренгах бойцов с огнем тоже боевой. Здесь много добровольцев и рабочих коммунального хозяйства из столицы.

"Из Москвы, Соколиная гора, ГБУ "Жилищник". Мы сразу же вырвались сюда на помощь помогать Рязани, хоть мы ни разу не были в таких ситуациях, но мы не потерялись и собрались с силами!" - сообщил ликвидатор стихийного бедствия Олег Тарасов.

В этот момент вокруг Култуков развернулась настоящая битва с огнем. Несколько сотен ликвидаторов стихийного бедствия работают без остановки, чтобы не повторилась трагедия 2010 года, когда эта деревня сгорела дотла за считанные часы.