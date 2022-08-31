Инфляция в Германии побила 50-летний рекорд

Инфляция в Германии в августе поднялась до самого высокого уровня почти за 50 лет, превысив максимум, установленный тремя месяцами ранее. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Потребительские цены, согласованные по сравнению с данными об инфляции в других странах Европейского Союза (HICP), выросли на 8,8% за год после неожиданного роста на 8,5% в июле, сообщило федеральное статистическое управление.

Инфляция в Германии выросла до 8,7% в мае, что впервые с зимы 1973/1974 годов - когда первый нефтяной кризис привел к новому инфляционному циклу.

Рост цен на энергоносители в результате войны в Украине стал основным двигателем высшей инфляции. Цены на энергоносители в августе были на 35,6% выше, чем в том же месяце прошлого года.

Рост происходит, несмотря на меры правительства, направленные на подавление инфляции, включая удешевление билетов на общественный транспорт и снижение налога на топливо, которое должно завершиться 31 августа.

Аналитики прогнозировали, что без каких-либо дальнейших мер инфляция в крупнейшей экономике Европы может достичь двузначного числа до конца 2022 года.

Эти данные усугубляют аргументы для Европейского центрального банка пойти на более значительное повышение процентной ставки в следующем месяце.