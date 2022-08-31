«Газпром» сократил поставки газа в Италию

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что в среду, 31 августа, получит от "Газпрома" примерно на 7 млн кубометров газа меньше. Объем импорта в последний день лета упадет с 27 млн кубов до 20 млн, говорится на сайте Eni, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Газпром" уведомил, что сегодня российская компания поставит объемы газа примерно на 20 миллионов кубометров по сравнению с ежедневными поставками примерно в 27 миллионов кубометров, осуществлявшимися в последние дни", - заявили в Eni.

В конце июля "Газпром" сократил поставки газа для Eni примерно до 27 млн кубов в день с прежних 34 млн. В конце июня российская газовая компания сообщила Eni, что не сможет поставлять топливо в необходимых итальянской стороной объемах. Вместо запрашиваемых 63 млн кубометров газа в сутки монополист сможет отправлять ежедневно только 50% от требуемого объема.