https://news.day.az/world/1491543.html Кадры последствий страшного ДТП под Волгоградом - ВИДЕО
Кадры последствий страшного ДТП под Волгоградом - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры последствий ДТП в Волгоградской области, в котором погиб один человек и еще семь пострадали, передает Day.Az.
Авария произошла на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград близ поселка Стрельноширокое. Столкнулись машины Hyundai из Башкирии и Opel из Самары. Погиб один мужчина, находившийся в Hyundai.
В числе пострадавших двое детей примерно 14 и 15 лет, а также один младенец. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
В МВД сообщили, что к месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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