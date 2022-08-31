Кадры последствий страшного ДТП под Волгоградом

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры последствий ДТП в Волгоградской области, в котором погиб один человек и еще семь пострадали, передает Day.Az.

Авария произошла на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград близ поселка Стрельноширокое. Столкнулись машины Hyundai из Башкирии и Opel из Самары. Погиб один мужчина, находившийся в Hyundai.

В числе пострадавших двое детей примерно 14 и 15 лет, а также один младенец. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

В МВД сообщили, что к месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.