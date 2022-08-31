Инфляция в Италии достигла максимума с 1985 года

Инфляция в Италии достигла 8,4% в годовом исчислении, повысившись по сравнению с прошлым месяцем, когда регистрировалась на уровне 7,9%. Такие данные распространил в среду Национальный институт статистики (ISTAT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в докладе его специалистов, к общему росту цен, в том числе на неэнергетические товары, ведет увеличение стоимости энергоносителей. "Это привело к инфляции на уровне, который не фиксируется с 1985 года, когда она составляла 8,8%", - говорится в докладе.

Продолжение роста инфляции отмечается почти во всех сегментах рынка - от продовольственных товаров до транспортных услуг. Удерживается максимальный с 1984 года показатель удорожания потребительской корзины, который в августе составил 9,7% в годовом исчислении по сравнению с 9,1% месяцем ранее, когда уже был зафиксирован рекордный за почти 40 лет уровень.

Как указывает в среду газета "Мессаджеро" со ссылкой на профильные ассоциации, с таким уровнем инфляции закрытие грозит 120 тыс. итальянских компаний, что ведет к потере 370 тыс. рабочих мест. Среди наиболее уязвимых перед подорожанием энергии называются магазины розничной торговли, особенно средние и крупные продовольственные сети, рестораны и гостиницы, туристические, а также транспортные компании. По данным издания, в целом на оплату энергии в 2022 году в Италии будет потрачено €33 млрд, что втрое больше, чем в 2021 году, и вдвое больше, чем в 2019 году.

Как заявил в одном из интервью глава МИД Луиджи Ди Майо, предприниматели жалуются ему, что квитанции на оплату энергии повысились в июле "в 9 раз по сравнению с июлем прошлого года", "а в августе они увеличились вдвое по сравнению с июлем".