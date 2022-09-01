"Артемида-1": новая дата старта

"Орион" стартует в субботу, 3 сентября.

Национальное аэрокосмическое агентство США назвало новую дату запуска космического корабля к Луне в рамках миссии "Артемида-1", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

29 августа отправление было отложено из-за проблем с двигателем ракеты-носителя.

Миссия названа в честь древнегреческой богини - сестры Аполлона, именем которого называлась программа по высадке первых людей на Луну. "Артемида-1" - это непилотируемый полёт корабля "Орион" по орбите Луны и его возвращение на Землю.

Следующая миссия, "Артемида-2", будет пилотируемым облётом спутника, она запланирована на май 2024 года. "Артемида-3" станет первой за полвека высадкой человека на Луну. Среди главных задач программы - создание орбитальной лунной станции, которую можно будет использовать для освоения спутника в качестве базы для полётов на Марс.