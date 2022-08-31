Родился в рубашке: как малыш чудом выжил, упав в колодец с палками

В Челябинске родители двухлетнего мальчика, который мог погибнуть, провалившись в открытый колодец, пытаются наказать чиновников, ответственных за состояние городской территории. К счастью, мальчик практически не пострадал и отделался ссадинами и испугом.

Супруги обратились в администрацию, чтобы выяснить, в чьем ведении находится участок, на котором все произошло, но их визиту там очень не обрадовались, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Двухлетний малыш под присмотром родителей бегает по улице. И неожиданно уходит под землю. Родители сразу же бросаются к ребенку. Как оказалось, маленький Артем упал в колодец. Он был прикрыт лишь бетонными блоками, а между ними щель. Отец Артема Андрей Горшков с трудом вспоминает, как спасал сына. В считанные секунды отодвинул конструкцию, которая весит больше сотни килограммов.

"Вот так взяли его. Откатили его... Я туда вниз, за сыном. Глубина - 3 - 3,5 метра. (...) Потихоньку спустился, не стал на мусор наступать, боялся засыпать ребенка", - рассказал отец Артема Андрей Горшков.

Колодец был засыпан строительным мусором и палками с гвоздями. Двухлетний Артем чудом остался жив. И, к счастью, не получил серьезных травм.

"Упал он столбиком. Повезло, что он упал на ножки... Сильно не вниз головой... Как сказали в скорой, ребенок у нас родился в рубашке! Отделались мы царапинами и испугом", - рассказала мама малыша Наталья Горшкова.

До колодца в этом дворе - никому никогда не было дела. Хотя жители уверяют несколько раз сообщали в администрацию об этом опасном месте. Но чиновники эти жалобы почему-то игнорировали.

"Сколько живем, столько этот люк здесь открытый. Муж как бы периодически тоже двигает вот эти булыжники, чтобы как-то закрывать дырку, чтобы дети не падали... Пока не упал ребенок, бездействовали! Может, хотя бы сейчас закроют", - надеется местная жительница Гульдара.

Чтобы выяснить, кто отвечает за этот колодец, семья Горшаковых обратилась в местную администрацию. Встретили их неприветливо. О том, что ребенок упал - даже не в курсе.

"Вы оставляете заявление, мы обязаны его принять. За всеми комментариями - предлагаю созвониться с замглавы и определиться, когда сможете приехать", - заявили в администрации.

А вот стражи порядка на эту ситуацию сразу обратили внимание. Провели проверку.

"Согласно полученным сведениям, колодец к каким-либо инженерным сетям города не относится, в собственности не находится, в реестре муниципального имущества города Челябинска не значится и является таким образом бесхозяйным имуществом. По результатам проверки прокуратурой главе города Челябинска было принесено представление об устранении нарушений закона", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ближайшее время местным чиновникам все же придется решить проблему. По требованию прокуратуры, они обязаны поставить колодец на баланс и как можно быстрее демонтировать опасный объект. Пока в него не провалился кто-то еще.