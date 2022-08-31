Техкомитет ОПЕК+ повысил оценку избытка предложения нефти в мире

Технический комитет ОПЕК+ повысил оценку избытка предложения нефти на мировом рынке в текущем году до 0,9 млн баррелей в сутки (б/с), при этом месяц назад профицит предложения прогнозировался на уровне 0,8 млн б/с. Таким образом, оценка повышена на 100 тыс. б/с, следует из доклада технического комитета ОПЕК+, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперты ОПЕК+ также прогнозируют, что в 2023 году профицит предложения нефти составит 0,9 млн б/с, а не 0,5 млн б/с, как ожидалось ранее.

Согласно более пессимистичному сценарию, профицит на мировом нефтяном рынке в 2022 году может увеличиться до 1,3 млн б/с и до 1,5 млн б/с в 2023 году, а в более оптимистичном варианте он составит 0,6 млн б/с в 2022 году (ранее ожидалось 0,5 млн б/с) и 0,8 млн б/с (0,4 млн б/с) в 2023 году.

Как следует из документа, техкомитет ОПЕК+ понизил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году до 3,1 млн б/с с 3,4 млн б/с. В 2023 году спрос может увеличиться на 2,7 млн б/с, до 102,7 млн б/с, ожидают эксперты технической панели альянса.

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в 2022 году при этом увеличатся на 180 млн баррелей (ранее ожидался рост на 175 млн баррелей) - до 2,824 млрд баррелей против 2,648 млрд баррелей на конец 2021 года, однако останутся на 101 млн баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах.

Технический комитет ОПЕК+ оценивает сценарии развития рынка нефти традиционно перед министерской встречей стран соглашения. Заседание мониторингового комитета и министерская встреча запланированы на 5 сентября. Доклад экспертной панели является базовым для оценки ситуации на заседании министерского мониторингового комитета, именно этот комитет может выносить рекомендации по уровням добычи странам соглашения на определенный период. Техкомитет ОПЕК+ такой функцией не наделен.