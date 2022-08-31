В Австралии открыли центр создания лекарств для защиты от пандемий будущего

Медицинский научно-исследовательский центр противодействия пандемиям будущего открылся в среду в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает правительство штата Виктория, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам премьер-министра штата Дэниела Эндрюса, власти региона инвестировали 75 млн австралийских долларов (51,7 млн долларов США) в строительство научно-исследовательского центра, который будет работать над профилактикой и защитой от будущих пандемий, а также разработкой методов лечения новых заболеваний. "Нам предстоит заполнить большой пробел, сосредоточив [в одном центре] исследования, создание и испытания реальных лекарственных средств, которые будут доступны [в случае новых пандемий]", - указал Эндрюс.

На первом этапе научно-исследовательский центр будет размещен на базе Института инфекции и иммунитета им. Питера Доэрти. Усилия ученых новой структуры будут направлены на разработку передовых методов лечения, "способных останавливать репликацию вируса". "В дополнение к стандартным эпидемическим мерам, с которыми мы хорошо знакомы, эффективная реакция на пандемию включает наличие вакцин и адекватных методов терапии", - сказала директор института им. Доэрти Шарон Левин.

Также сообщается, что еще порядка 250 млн австралийских долларов (172,4 млн долларов США) в адрес центра пожертвовали канадские филантропы Джефф и Анна Камминг. "Наша цель в том, чтобы создать здесь, в Южном полушарии, своего рода щит для мирового сообщества, способный обеспечить защиту в случае новых пандемий", - отметил в интервью газете "Эйдж" Камминг.

Планируется, что к 2027 году структура, получившая название "Глобальный центр пандемической терапии им. Камминга", переедет в новое здание и начнет самостоятельную работу.