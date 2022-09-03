https://news.day.az/world/1491645.html Рост цен в британских магазинах достиг максимума за 17 лет
Рост цен в британских магазинах достиг максимума за 17 лет
Повышение цен в магазинах Великобритании ускорилось в августе до 5,1% в годовом исчислении. Это рекордное значение с 2005 года, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC) и исследовательской компании NielsenIQ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В августе цены в британских магазинах увеличились на 5,1% (на 4,4% в июле), что является максимумом с начала ведения статистики BRC в 2005 году, сообщает телеканал.
Неконсервированные продукты в Великобритании стали дороже на 10,5%, чем год назад.
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