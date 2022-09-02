Бразилия стала основной страной для китайских инвестиций

Китайская Народная Республика (КНР) увеличила объем инвестиций в Бразилию в 2021 году в три раза, что превратило южноамериканское государство в основное направление для китайского капитала. Об этом написала газета Folha de S.Paulo со ссылкой на данные Бразильско-китайского делового совета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным организации, в 2021 году Китай инвестировал в бразильские стартап-проекты, инфраструктуру и нефтяной сектор. Всего Пекин потратил на эти цели $5,9 трлн. При том, что в 2020 году объем китайских инвестиций в Бразилию составил $1,9 млрд.

Отмечается, что на долю Бразилии пришлось 13,6% внешних инвестиционных операций Китая. 85% от вложений в прошлом году пришлось на сырьевую отрасль, а именно на разработку шельфовых месторождений "Бузиос", которые находятся в районе курортного бразильского штата Рио-де-Жанейро.

Бразилия и Китай наряду с Россией, Индией и ЮАР входят в альянс БРИКС.