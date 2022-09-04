Искусственный интеллект вернул €10 млн в бюджет Франции

Во Франции закончилось успешное испытание искусственного интеллекта (ИИ) для выявления на аэрофотоснимках незадекларированных частных бассейнов, в ходе которого налоговой службе удалось вернуть в бюджет страны около €10 млн. Об этом сообщает новостное агентство Les Echos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что ИИ смог выявить примерно 20 тыс. незаконных построек. При этом в пилотном испытании системы участие приняли только 9 из 100 французских департаментов. Безусловный успех тестирования системы гарантирует, что со временем ее работа будет применена и в отношении других районов страны.

Во время работы ИИ анализировал снимки, полученные от Национального института географической и лесной информации, и выявлял на них несоответствия с записями в кадастровом реестре и налоговых декларациях. Каждая заметка о несоответствии передавалась на проверку в налоговую инспекцию.

По данным Les Echos, Франция является лидером среди европейских стран по числу частных бассейнов. На данный момент в регионе насчитывается по меньшей мере 3 млн рекреационных водоемов. Больше только в США. При этом не все французы декларируют свои бассейны и платят соответствующий налог.