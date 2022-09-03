Количество безработных граждан в Германии по итогам августа 2022 года выросло на 28 тыс. человек. Уровень безработицы в стране поднялся с 5,4% в июле до 5,5% в последний месяц лета, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уровень безработицы в Германии вырос в августе на 0,1% после приема все большего количества беженцев с Украины. Однако, по словам, главы Федерального агентства труда Андреа Налес, рынок рабочей силы в стране остается на стабильном уровне.

"Несмотря на экономическую и политическую неопределенность, рынок труда устойчив. Безработица и неполная занятость снова выросли сильнее в августе, чем обычно для этого времени года. Однако это все еще связано с регистрацией украинских беженцев", - заявила Налес.