В Кабул доставили наличными $40 млн финансовой помощи

Очередная партия наличных денег в размере $40 млн доставлена в афганскую столицу, город Кабул, в рамках гуманитарной помощи. Об этом в среду сообщила газета The Fronter Post со ссылкой на Центральный банк (ЦБ) Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках серийного предоставления гуманитарной помощи Афганистану в Кабул доставлено $40 млн наличными", - приводит издание текст заявления ЦБ.

Как уточнил афганский регулятор, средства будут переданы в Международный банк Афганистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.