В Британии захотели ускорить реализацию проектов по АЭС

Власти Великобритании хотят ускорить реализацию проектов по атомным электростанциям (АЭС). Причиной такого решения является продолжающийся в стране энергокризис, сообщает газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"АЭС могут быть запущены в ускоренном порядке при перестановках в планировании с целью попытаться смягчить энергетический кризис в стране", - пишет издание.

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Великобритании Грег Кларк заявил, что данную инициативу необходимо реализовать как можно скорее, поскольку в период высокой инфляции затраты на крупные инфраструктурные проекты будут расти.