https://news.day.az/world/1491665.html Чехия окончательно ратифицировала присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Чехия окончательно ратифицировала присоединение Швеции и Финляндии к НАТО
Президент Чехии Милош Земан подписал в среду документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Таким образом, процесс ратификации документов о вступлении этих стран в состав Североатлантического альянса в республике завершился.
Об этом сообщило Чешское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии высказалась 27 августа за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Сенат (верхняя палата) высшего законодательного органа ранее поддержал присоединение этих двух северных стран к блоку.
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