Чехия окончательно ратифицировала присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Президент Чехии Милош Земан подписал в среду документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Таким образом, процесс ратификации документов о вступлении этих стран в состав Североатлантического альянса в республике завершился.

Об этом сообщило Чешское телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии высказалась 27 августа за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Сенат (верхняя палата) высшего законодательного органа ранее поддержал присоединение этих двух северных стран к блоку.