25 лет со дня гибели принцессы Дианы

В Париже к мосту Альма приносят цветы и свечи: исполнилось 25 лет со дня гибели британской принцессы Дианы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

31 августа 1997 года она попала в автокатастрофу в тоннеле под мостом, вместе с ней погиб её спутник, египетский миллиардер Доди аль-Файед. Водитель машины тоже погиб, выжил лишь телохранитель. Официальные результаты расследования - потеря управления. Но в СМИ до сих пор существует множество теорий заговора.