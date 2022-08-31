Полиция эвакуировала отель в центре Брюсселя

Полиция эвакуировала персонал и постояльцев гостиницы в центре Брюсселя для задержания вооруженного человека, который, возможно, планировал теракт. Об этом сообщила в среду газета La Dernière Heure, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, полиция эвакуировала персонал сетевой гостиницы "Ибис" в центре столицы после получения сигнала, что "в номере на третьем этаже находится человек с огнестрельным оружием, который намерен открыть беспорядочный огонь".

Официальный представитель полиции Ильзе Ван Де Кир сообщила, что "полицейская операция началась в 10:00 в рамках проводившегося расследования". Вокруг гостиницы в настоящий момент установлен обширный периметр безопасности.