Вице-премьер Словакии подал в отставку

Заместитель председателя правительства и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение, передает Day.Az.

Решению вице-премьера уйти со своего поста предшествовало предложение премьера страны Эдуарда Хегера по сохранению правительственной коалиции, которая состоит из правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии "За людей", либеральной партии "Свобода и солидарность" (СиС, возглавляемая Суликом) и правоцентристского политического движения "Мы - семья".

"Свобода и солидарность" после отставки своего лидера планирует продолжать переговоры с другими партиями по урегулированию кризиса в коалиции. Партия при этом требует отставки вице-премьера и министра финансов Словакии Игоря Матовича.

Отмечается, что угроза развала коалиции сохраняется, несмотря на попытки президента Словакии Зузаны Чапутовой урегулировать кризис. Ранее она пригласила к себе премьера и спикера Национального совета (парламента).

При выходе СиС из кабмина коалиция лишится поддержки 13 представителей в 150-мандатном Национальном совете, потеряв конституционное большинство. Однако ей удастся сохранить простое большинство в 82 депутата.