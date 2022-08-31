Взрыв газа произошел на заводе в Казахстане

Близ Алматы на заводе по выпуску теплоизоляционных плит произошел хлопок газовоздушной смеси. Один человек погиб, пятеро госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на inbusiness.kz.

31 августа в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что из-за хлопка газовоздушной смеси на заводе "PolpanInsulation", расположенном в поселке Отеген батыра Илийского района произошло загорание обшивки, обрушение кровли и стены общей площадью 400 кв. метра.

"В результате ЧП один человек погиб, пятеро получили травмы средний тяжести. Возгорание локализовали в 10:35 часов и ликвидировали в 10:50 часов" - сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве дополнили, что в тушении пожара приняли участие 15 сотрудников ДЧС, полицейские, 3 бригады скорой помощи и 4 единицы техники, а также другие службы взаимодействия.

На месте продолжают работать дознаватели. Причина взрыва и пожара устанавливаются.