В Аргентине зарегистрировали смерть из-за неизвестного вируса

В аргентинской провинции Тукуман зарегистрировали смерть пациента от неизвестного вируса, а также четыре случая заражения им. Об этом 30 августа сообщил региональный минздрав на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Один пациент скончался, четверо находятся в тяжелом состоянии, еще один - на домашней изоляции. У них двусторонняя пневмония. Были проведены исследования на COVID-19, грипп А и В, хантавирус, а также исследование с помощью FilmArray, чтобы исключить 25 микробов. На всё был получен отрицательный результат", - приводятся на сайте министерства слова главы минздрава Луиса Медины Руиса.

Министр уточняет, что у пациентов диагностировано респираторное заболевание и они получают искусственную вентиляцию легких, однако причина болезни не выявлена и в настоящее время изучается.

Сообщается также, что власти, стремясь выяснить происхождение вируса, проверяют воду и выбросы кондиционеров. По данным министерства, результаты проверок ожидаются к выходным.