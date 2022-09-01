Стамбульский аэропорт признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, откуда в среднем осуществлено 1310 рейсов за сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, согласно данным ЕВРОКОНТРОЛЯ за 24-30 августа 2022 года, крупнейший аэропорт Турции признан самым загруженным в Европе, обогнав парижский аэропорт имени Шарля де Голля и амстердамский Схипхол.

По данным ЕВРОКОНТРОЛЯ, многие аэропорты континента отстают от показателей допандемийного 2019 года, в то время, как число рейсов из Стамбульского аэропорта удвоилось.

Аэропорт Антальи занял 7-е место в Европе с показателем в 944 рейса за сутки.