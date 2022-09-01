США смотрят с оптимизмом на диалог с Ираном - Белый дом
Соединенные Штаты смотрят с осторожным оптимизмом на переговоры с Ираном по ядерной сделке, однако не понимают, каких гарантий отмены санкций требует Тегеран.
Как передает Day.Az, об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Что касается комментариев министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, то я их не видел. Так что я не знаю, какие "гарантии" он имеет в виду", - сказал представитель Белого дома. Он комментировал высказывания глава МИД Ирана относительно того, что Тегеран по-прежнему нуждается в более надежном тексте соглашения по ядерной программе, содержащем гарантии отмены санкций.
"Мы добросовестно вели переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном с самого начала", - считает Кирби.
При этом он дважды отметил, что США с осторожным оптимизмом оценивают дальнейшие перспективы данных переговоров.
"И хотя мы, как я сказал ранее, сохраняем осторожный оптимизм, мы также настроены прагматично и трезво, и мы понимаем, что между Тегераном и Вашингтоном все еще остаются просветы" - уточнил сотрудник СНБ. "И мы, - утверждал Кирби, - пытаемся устранить эти просветы путем добросовестного ведения переговоров через надлежащие каналы, а не на публике".
По словам представителя Белого дома, США ждут ответа Ирана и ЕС на свои переданные 24 августа соображения относительно возможностей восстановления в полном виде Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Мы еще не получили реакцию ЕС или Ирана на наш ответ", - пояснил Кирби.
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