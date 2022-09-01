В Нигерии проливные дожди привели к гибели более 60 человек

По меньшей мере 15 тел погибших были извлечены из вышедшей из берегов реки Нгадабул на северо-востоке Нигерии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Мухаммад Усман.

"Проливные дожди вызвали подъем воды в реке Нгадабул, - цитирует его нигерийский телеканал Channels TV. - В административных границах столицы штата Борно города Майдугури из воды были извлечены 15 погибших".

Проливные дожди идут на северо-востоке Нигерии уже несколько дней. Они вызвали наводнения, и многочисленные оползни в этой части страны. Так, власти соседнего с Борно штата Джигава сообщили, что 30 августа в результате наводнения погиб 51 человек.