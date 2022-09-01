Фахреттин Алтун жестко раскритиковал Reuters

"Нападки британского информационного агентства Reuters на наше Управление по коммуникациям, которое добилось национального и международного успеха, благодаря турецкой модели, является лишь показателем того, что мы на правильном пути и это повод для нашей гордости", заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Алтун в своем аккаунте в социальной сети коснулся вопроса относительно новостей британского информационного агентства Reuters об Управлении по коммуникациям администрации президента.

"Тот факт, что наше Управление по коммуникациям, успешно работающее в национальном и международном масштабе с турецкой моделью коммуникации, стало мишенью британского информационного агентства Reuters, является лишь свидетельством нашей правоты и поводом для гордости для нас", написал Алтун.

"Мы сопротивляемся дезинформационным кампаниям против Турции в течение последних 4 лет, мы сделали нашу страну более устойчивой к этим атакам, и мы создали прозрачную коммуникационную среду. В том же направлении мы полны решимости служить Турции под руководством нашего президента в течение многих лет".

Заявив, что "Reuters - это аппарат для операций по восприятию и систематических манипуляций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции", Алтун заявил, что они много раз распространяли ложные новости.

Фахреттин Алтун добавил, что в то время, когда Турция в разгар терроризма беспощадно боролась с террористической организацией ДАИШ, некоторые западные государства закрывали глаза на транзит иностранных террористов в Сирию через свою территорию или прикрывали его через свои спецслужбы, агентство Reuters занималась распространением дезинформации против Турции,

Он напомнил, что когда Турция делала первые шаги к переходу на систему президентского правления, агентство Reuters исказило заявления президента Эрдогана и вынуждено было опровергнуть собственные новости.

"Конечно, мы не забываем, какую роль Reuters играет в экономических и финансовых операциях против Турции. Это информационное агентство все еще пытается нацелиться на турецкую коммуникационную модель и нашу президентскую систему. Мы также знаем, чему оно служит и что делает в этом направлении. Но есть Турция, которая защищает правду от системы, которая с поддержки вашей оперативной журналистики вторгается в чужие территории, совершает перевороты, сталкивает к гражданским войнам, кормит террористические организации.

Мы видим, что экономический кризис затронул всю Европу, вашу страну Англию, в том числе и ваше учреждение. По этой причине вы прибегаете к кабинетной журналистике, потому что это дешевле и проще.

Как и много раз прежде, вы подаете воображаемые и сфабрикованные сценарии, сотканные из беспочвенных стереотипных предубеждений, под именем так называемых новостей. Мы еще раз напоминаем вам, что настоящая журналистика не может быть такой, какими бы ни были условия.

Мы приглашаем вас писать только правду".